Żołnierze rozpoznania 3. korpusu armii Sił Zbrojnych Ukrainy podczas szturmu na pozycje Rosji w rejonie Lipowego, Zielonej Doliny i Kolodziw w obwodzie donieckim wzięli do niewoli sześciu okupantów. Trzech z nich okazało się afrykańskimi najemnikami, którzy rozumieli wyłącznie język angielski, dlatego komunikacja z nimi odbywała się w tym języku.

Na opublikowanym nagraniu z perspektywy pierwszej osoby widać, jak żołnierze przemieszczają się przez zalesiony teren, oczyszczają bunkry i sprawdzają kryjówki. W jednym z fragmentów filmów zwiadowcy rozbierali gruzy zburzonego bunkra, aby wydostać rannego rosyjskiego żołnierza, żartobliwie nazywając tę operację „Archeolog”.

Wszyscy schwytani okupanci zostali dodani do listy wymiany w celu powrotu ukraińskich obrońców.

Źródło: Censor.NET.

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