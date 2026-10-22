Агент ФСБ из Запорожья приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Верховный Суд подтвердил приговор 28-летнему жителю Запорожья, который передавал ФСБ данные об украинских военных объектах и сообщал о последствиях российских обстрелов. Мужчина проведёт 15 лет за решёткой, а его имущество будет конфисковано.

В начале февраля 2022 года, ещё до полномасштабного вторжения, мужчина согласился сотрудничать с российской спецслужбой. В течение февраля–июня он через Telegram передавал куратору информацию о расположении мостов, по которым двигалась украинская военная техника, вероятных местах дислокации подразделений ВСУ, областной военной администрации, военкомате и военном лицее-интернате.

После российских ракетных ударов он присылал фотографии поврежденных объектов, сообщал о попаданиях и случаях, когда ракеты не достигали целей.

В ходе следственных действий в его телефоне обнаружили доказательства связи с ФСБ, а также материалы о военных и стратегических объектах Запорожья и Днепропетровской области.

Осужденный пытался обжаловать приговор в Верховном суде, однако прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали необоснованность его доводов. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил приговор без изменений — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Мужчина отбывает назначенное наказание, сообщили в Офисе генпрокурора.

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