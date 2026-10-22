来自扎波罗热的俄罗斯联邦安全局特工被判处15年监禁并没收财产

最高法院维持了对一名28岁扎波罗热居民的判决，该男子曾向俄罗斯联邦安全局（FSB）提供乌克兰军事设施的情报，并汇报俄罗斯炮击造成的后果。该男子将被判处15年监禁，其财产将被没收。

2022年2月初，在全面入侵发生之前，该男子便同意与俄罗斯特工机构合作。 在2月至6月期间，他通过Telegram向联络人提供了乌克兰军用车辆通行桥梁的位置、乌克兰武装部队（ZSU）可能的驻扎地点、地区军事行政机构、征兵办公室以及军事寄宿中学的信息。

在俄罗斯发动导弹袭击后，他发送了受损设施的照片，并报告了命中情况以及导弹未击中目标的情况。

在调查过程中，其手机中发现了与俄罗斯联邦安全局（FSB）联系的证据，以及关于扎波罗热和第聂伯罗彼得罗夫斯克地区军事及战略目标的材料。

被告曾试图向最高法院提起上诉，但总检察长办公室的检察官证明其上诉理由毫无依据。 最高法院下设的刑事上诉庭维持原判不变——判处15年有期徒刑并没收财产（乌克兰刑法第111条第2款）。

总检察长办公室表示，该男子目前正在服刑。

此前，乌克兰武装部队内部曾揭发一名俄罗斯联邦安全局（FSB）特工，该特工曾引导俄军对一支部队无人机操作员实施了袭击。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅拘留了一名18岁的敖德萨居民，该人涉嫌叛国罪。

在罗夫诺州，一名正准备在货运列车前方炸毁铁路轨道的FSB特工被判处15年有期徒刑，并没收财产。

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