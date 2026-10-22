Agent FSB z Zaporoża został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia

Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok wydany wobec 28-letniego mieszkańca Zaporoża, który przekazywał FSB dane dotyczące ukraińskich obiektów wojskowych oraz relacjonował skutki rosyjskich ostrzałów. Mężczyzna spędzi 15 lat za kratkami, a jego majątek zostanie skonfiskowany.

Na początku lutego 2022 roku, jeszcze przed rozpoczęciem pełnej inwazji, mężczyzna zgodził się współpracować z rosyjskimi służbami specjalnymi. W okresie od lutego do czerwca przekazywał za pośrednictwem Telegrama swojemu opiekunowi informacje o lokalizacji mostów, po których poruszała się ukraińska technika wojskowa, prawdopodobnych miejscach stacjonowania oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy, obwodowej administracji wojskowej, komisariacie wojskowym oraz wojskowym liceum z internatem.

Po rosyjskich atakach rakietowych przesyłał zdjęcia uszkodzonych obiektów, informował o trafieniach oraz o przypadkach, w których rakiety nie osiągały celów.

Podczas czynności śledczych w jego telefonie znaleziono dowody kontaktów z FSB, a także materiały dotyczące obiektów wojskowych i strategicznych w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim.

Skazany próbował zaskarżyć wyrok w Sądzie Najwyższym, jednak prokuratorzy z Biura Prokuratora Generalnego wykazali bezzasadność jego argumentów. Sąd kasacyjny ds. karnych w składzie Sądu Najwyższego pozostawił wyrok bez zmian — 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia (cz. 2 art. 111 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Mężczyzna odbywa wyrok, poinformowano w Prokuraturze Generalnej.

Wcześniej w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy zdemaskowano agenta FSB, który doprowadził do rosyjskiego ataku na oddział operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w Kijowie 18-letniego mieszkańca Odessy, podejrzanego o zdradę stanu.

W obwodzie rówieńskim agent FSB, który przygotowywał podłożenie ładunku wybuchowego pod tory kolejowe przed przejazdem pociągu towarowego, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

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