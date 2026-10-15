Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 15 октября 2026 года
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 880 российских оккупантов. Новые данные о потерях российской армии были обнародованы по состоянию на 15 октября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 15 октября потеряла:
- личного состава – около 1 559 230 (+1 880) человек;
- танков – 12 414 (+0) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 537 (+2) шт.;
- артиллерийских систем – 51 233 (+38) шт.;
- РСЗО / MLRS – 2 216 (+4) шт.;
- средства ПВО – 1 707 (+3) шт.;
- самолетов – 443 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308) шт.;
- крылатые ракеты – 5 130 (+4) шт.;
- корабли / катера – 35 (+0) шт.;
- подводные лодки – 2 (+0) шт.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535) шт.;
- специальная техника – 4 830 (+2) ед.
Источник: Генштаб
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