Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 15 октября 2026 года

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 880 российских оккупантов. Новые данные о потерях российской армии были обнародованы по состоянию на 15 октября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 15 октября потеряла:

личного состава – около 1 559 230 (+1 880) человек;

танков – 12 414 (+0) шт.;

боевых бронированных машин – 25 537 (+2) шт.;

артиллерийских систем – 51 233 (+38) шт.;

РСЗО / MLRS – 2 216 (+4) шт.;

средства ПВО – 1 707 (+3) шт.;

самолетов – 443 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308) шт.;

крылатые ракеты – 5 130 (+4) шт.;

корабли / катера – 35 (+0) шт.;

подводные лодки – 2 (+0) шт.;

автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535) шт.;

специальная техника – 4 830 (+2) ед.

Источник: Генштаб

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