Россияне обустраивают огневые точки для защиты Керченского моста

Российские военные развертывают огневые точки на побережье Керченского пролива во временно оккупированном Крыму. Их планируют использовать для отражения атак беспилотников и морских дронов, а также для прикрытия Керченского моста и судостроительного завода «Залив».

Строительные работы зафиксированы в Керчи, на побережье микрорайона Аршинцево в Камыш-Бурунской бухте.

По информации Telegram-канала «Крымский ветер», обустроенные позиции оснащают различными типами зенитных пулеметных установок, а также тумбовыми установками АК-630, демонтированными с российских кораблей.

«Строительные работы зафиксированы в Керчи на побережье микрорайона Аршинцево в Камыш-Бурунской бухте. Размещенные огневые точки вооружены зенитными пулеметными установками различных типов и снятыми с кораблей тумбовыми установками АК-630», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Крымский ветер», в задачи огневых групп входит отражение атак беспилотников и морских дронов. Они должны обеспечивать прикрытие стратегически важных объектов в районе Керченского пролива.

Среди них — Керченский мост, соединяющий территорию России с временно оккупированным Крымом, а также расположенный неподалеку судостроительный завод «Залив».

На предприятии строят корабли для военно-морского флота России. Поэтому усиление обороны этого района может быть направлено на защиту транспортной инфраструктуры и объектов российского военного судостроения от возможных атак с воздуха и моря.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупационные власти дважды останавливали движение по Керченскому мосту после сообщений о взрывах во временно оккупированном Крыму. В Севастополе объявили воздушную тревогу, а российская сторона заявила о работе систем противовоздушной обороны в связи с атакой беспилотников.

Читай нас в