Видео: Зеленский назвал три условия для завершения горячей фазы войны

Украина может перейти к дипломатическому урегулированию войны при условии надежных гарантий безопасности, сохранения сильной армии и международного давления на Россию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обозначив ключевые условия для прекращения боевых действий.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.

Зеленский пояснил, что завершение горячей фазы войны не должно дать России возможности подготовиться к новому нападению. По его словам, Украине нужны такие условия безопасности, которые защитят государство не только от непосредственной угрозы, но и в последующие годы.

Одним из ключевых факторов президент назвал вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что членство в Альянсе имеет значение не только как политическое решение, но и как гарантия того, что в случае новой агрессии Украина не останется один на один с Россией.

В то же время Зеленский отметил, что одной только перспективы членства в НАТО недостаточно. Украина должна сохранить собственный оборонный потенциал и не соглашаться на сокращение вооруженных сил, которое может поставить под угрозу ее безопасность.

«Украинская армия должна быть крупнейшей профессиональной армией в Европе», — заявил президент, объясняя, почему считает сильную армию одной из основ будущей безопасности.

Среди важных условий Зеленский назвал конкретные обязательства партнеров, в частности Соединенных Штатов, а также участие европейских стран в обеспечении безопасности. Он поддержал идею присутствия представителей государств-партнеров в Украине после прекращения боевых действий.

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По его словам, такое присутствие могло бы удержать Россию от повторного наступления. Зеленский также обратил внимание на безопасность в Черном море и возможность привлечения партнеров к контролю за соблюдением договоренностей, в частности для поддержания работы морских маршрутов.

Президент пояснил, что Москва возражает против присутствия иностранных военных в Украине, однако сам факт такого сопротивления вызывает вопросы относительно истинных намерений Кремля. Если Россия действительно не планирует нового нападения, присутствие партнеров должно снизить риск возобновления боевых действий.

Еще одним условием Зеленский назвал сохранение санкционного давления на РФ. По его мнению, ослабление ограничений может увеличить риск нового вторжения, ведь Россия получит больше возможностей для восстановления своих военных ресурсов.

Во время интервью Морган затронул вопрос об оккупированных Россией территориях и возможных компромиссах для прекращения войны. Зеленский признал, что это один из самых сложных вопросов переговоров. По его мнению, решить его можно только при непосредственном участии лидеров Украины и России.

Президент подчеркнул, что Украина не доверяет Кремлю, а потому любые договоренности должны предусматривать реальные гарантии их выполнения. Он также отверг подход, при котором Украина должна была бы уступить территории, не получив взамен действенных механизмов защиты от новой агрессии.

Зеленский пояснил, что для Украины важны не только политические формулировки соглашения, но и конкретные последствия его выполнения. Прекращение огня или замораживание конфликта не принесет долгосрочного результата, если Россия воспользуется паузой для подготовки к следующему наступлению.

Источник: Piers Morgan

Напомним, Зеленский ответил, планирует ли он уйти в отставку на фоне призывов Трампа.

Кроме того, Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек.

Ранее Зеленский завершил часовые переговоры с Бернемом в Лондоне.

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