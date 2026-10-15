Часть города Ровно и Ровенского района осталась без света после атаки со стороны РФ

В результате российского нападения часть города Ровно и Ровенского района осталась без электроснабжения. Информация о масштабах отключения электроэнергии и причинах повреждения энергетической инфраструктуры пока не уточняется.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«В результате атаки часть Ровно и района остались без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.

Позже, в 06:18, Коваль уточнил: «Ровно уже с электричеством. Без электроснабжения, возникшего из-за повреждения линии электропередач, остаются частично Здолбунов, а также Дядьковичи и Шпаков».

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