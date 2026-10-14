Видео: После нападения РФ на Киев 14 октября число погибших возросло до трёх

В ночь на 14 октября российские войска вновь атаковали Киев. В результате обстрела погибли три человека, число пострадавших продолжает расти.

«По предварительной информации, в Голосеевском районе погиб один человек. Ракетный обстрел столицы продолжается. Находитесь в укрытиях!», — подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко добавил, что в Дарницком районе столицы в результате утренней атаки врага есть пострадавший. Медики госпитализировали его.

По состоянию на 07:09, по данным ГСЧС, три человека погибли в результате российского обстрела, продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы.

В частности, на месте вражеского удара по многоэтажному дому в Деснянском районе пожарные ликвидировали пожар площадью 400 кв. м. Число пострадавших увеличивается, люди продолжают обращаться за помощью. Обнаружены тела двух погибших.

Удалось спасти 16 жильцов дома. 21 человек пострадал, из них один ребенок. Продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте происшествия работают психологи Главного управления, которые уже оказали помощь 110 людям.

По другому адресу в Днепровском районе в результате повторного удара возник пожар в недействующем здании. Возгорание газона на стадионе в Дарницком районе пожарные ликвидировали.

Также в Шевченковском районе в результате попадания в одноэтажное недействующее здание произошло незначительное возгорание. Пожар оперативно ликвидировали.

В Голосеевском районе произошло попадание в нежилое здание. Один человек погиб, ещё один пострадал.

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Источник: ГСЧС

Между тем в двух районах Киева временно приостановили движение электротранспорта после атаки.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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