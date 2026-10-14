Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 14 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 650 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях армии РФ по состоянию на 14 октября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 14 октября потеряла:

личного состава – около 1 557 350 (+1 650) человек;

танков – 12 414 (+2) шт.;

боевых бронированных машин – 25 535 (+1) шт.;

артиллерийских систем – 51 195 (+54) шт.;

РСЗО / MLRS – 2 212 (+1) шт.;

средства ПВО – 1 704 (+0) ед.;

самолетов – 443 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземные робототехнические комплексы – 2 951 (+9) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 563 589 (+1 827) шт.;

крылатые ракеты – 5 126 (+0) шт.;

корабли / катера – 35 (+0) шт.;

подводные лодки – 2 (+0) шт.;

автомобильная техника и автоцистерны – 162 789 (+371) шт.;

специальная техника – 4 828 (+5) ед.

Источник: Генштаб

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