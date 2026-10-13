Украинские перехватчики Sting за год уничтожили более 15 тысяч российских дронов

За год подразделения Сил обороны Украины с помощью перехватчиков Sting от украинской miltech-компании «Дикие Шершни» уничтожили более 15,5 тыс. российских беспилотников типов «шахед», «герань» и «гербера». Среди них — более 10 тыс. ударных БПЛА.

Как сообщили в компании, соответствующие данные охватывают период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года. За это время благодаря использованию перехватчиков российской армии был нанесен ущерб на сумму более $700 млн.

«Зенитный дрон Sting от украинской miltech-компании «Дикие Шершни» двенадцатый месяц подряд возглавляет рейтинг самых эффективных перехватчиков российских беспилотников типов «шахед», «герань» и «гербера». По подтвержденным данным, только в сентябре перехватчики Sting уничтожили около 1600 таких целей, существенно превзойдя результаты других средств», – отмечают в компании.

Одним из факторов высокой эффективности Sting в компании называют дистанционное управление. Пилоты трёх из четырёх самых результативных боевых подразделений по количеству уничтоженных «шахедов» используют эти перехватчики дистанционно с помощью системы Hornet VisionCtrl.

По итогам сентября Sting также возглавил рейтинг перехватчиков российских реактивных «шахидов». «Эффективность ликвидации таких целей значительно возрастет с началом массового производства нового специализированного высокоскоростного перехватчика Sting S. В настоящее время он проходит боевые испытания и уже уничтожает малогабаритные ракеты «Герань-5»».

По данным военной разведки и оценкам украинских аналитиков, на которые ссылается компания, средняя стоимость одного российского беспилотника такого типа может составлять около $70 тыс. Соответственно, уничтожение более 10 тыс. ударных «шахидов» и «гераней» оценивается в более чем $700 млн.

Кроме того, украинские военные используют Sting для уничтожения других ударных и разведывательных беспилотников противника, однако отдельный статистический учет таких целей не ведется.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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