Украинские военные постепенно повышают эффективность перехвата российских реактивных дронов. В некоторые дни удается уничтожать до 85 % таких беспилотников. В то же время для дальнейшего улучшения результатов Силам обороны не хватает необходимых средств.

По словам Игната, в начале активного применения Россией реактивных беспилотников в июле украинские военные сбивали около 40% таких целей. В августе этот показатель вырос примерно до 60%, а в отдельных недавних сводках достигал 85%.

В то же время Россия увеличивает количество запусков. В августе противник применил 2800 беспилотников, а в сентябре — уже более 3500.

«Чем больше враг применяет беспилотников, тем больше сил и средств мы тратим на их перехват», — пояснил Игнат.

Он добавил, что украинские военные приобретают опыт борьбы с такими целями, поэтому эффективность перехвата растет. Однако количество доступных средств поражения не увеличивается.

В то же время для дальнейшего повышения результативности противовоздушной обороны требуются дополнительные ракеты и боеприпасы для различных наземных систем и боевой авиации.

Сколько реактивных дронов запускает Россия

Россия применяет реактивные беспилотники как ночью, так и днем. По оценке Игната, сейчас речь идет примерно о 100 таких дронов в дневное время и еще около 100 ночью.

При этом реактивные БПЛА — не единственный тип беспилотников, который использует противник. Россия продолжает комбинировать их с обычными «Шахедами».

Из-за этого даже высокий процент перехвата не означает, что все объекты удается защитить от ударов. По словам Игната, беспилотники, долетающие до целей, могут наносить ощутимый ущерб.

Он пояснил, что даже пять-десять попаданий из ста запущенных дронов могут иметь серьезные последствия.

«Воздушные силы делают все возможное, чтобы сбить как можно больше беспилотников. Но даже пять-десять попаданий в день могут нанести определенный ущерб», — подытожил Игнат.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат объяснил, почему взрывы иногда раздаются до объявления воздушной тревоги.

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