В Донецкой области бойцы ССО уничтожили троих российских военнослужащих и взяли одного в плен

Оперативники Sword Group 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины перерезали один из маршрутов проникновения российских войск на Донецком направлении. В ходе операции украинские спецназовцы уничтожили троих военнослужащих РФ и взяли еще одного в плен.

По информации ССО, украинские спецназовцы совершили налет на укрытие, которое российские военные использовали как место отдыха и скопления личного состава.

Захватив радиостанцию противника, операторы узнали, что по этому маршруту должны пройти еще несколько групп российских военных. Поэтому они остались на позиции и устроили засаду.

«Операторы ССО совершили рейд на укрытие, которое россияне использовали в качестве точки отдыха и скопления личного состава. Из захваченной радиостанции спецназовцы узнали, что по этому пути будут двигаться еще несколько групп противника. Операторы остались на позиции и устроили засаду: трое военнослужащих РФ были уничтожены, один взят в плен», — говорится в сообщении ССО.

По данным Сил специальных операций, у пленного были радиостанция и телефон, в котором содержались контрольные точки и информация о других маршрутах выдвижения российских подразделений в этом районе.

Пленник также сообщил позывные командиров и другие сведения, которые могут иметь разведывательную ценность.

Кроме того, он рассказал о тактике так называемых «мясных штурмов» в армии РФ, неравноправном отношении к военнослужащим в зависимости от их происхождения, запрете помогать раненым, а также об убийствах военных, отказывающихся выполнять приказы.

В Силах специальных операций отметили, что наблюдают подобные практики со стороны российских военных непосредственно во время выполнения боевых задач.

По словам командира 3-го полка ССО, в районе операций украинские спецназовцы часто встречают военных из Якутии, Бурятии, а также таджиков и узбеков. Он утверждает, что их используют для первых атак, после чего на позиции заходят другие российские подразделения.

«В основном мы встречаем здесь якутов, бурятов, таджиков, узбеков. Их отправляют вперед на «мясо», а затем уже подтягиваются их другие подразделения, типа 74-й бригады, и они закрепляются на стратегических рубежах», — пояснил командир 3-го полка ССО.

По сообщению ССО, операция позволила сорвать продвижение нескольких групп противника по одному из маршрутов на Донецком направлении и получить дополнительные разведывательные сведения.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ в Facebook.

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