Российские войска могут задействовать около 200 реактивных беспилотников в сутки для нанесения ударов по Украине. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире телевидения.

«Примерно сейчас 100 днем, 100 ночью. Если речь идет исключительно даже о реактивных БПЛА. Плюс их комбинируют с другими дронами», — сказал Игнат.

По его словам, украинские военные постепенно повышают эффективность перехвата реактивных беспилотников благодаря накопленному опыту, но Украине нужны дополнительные ракеты и боеприпасы для наземных систем противовоздушной обороны и авиации.

Он отметил, что даже небольшое количество беспилотников, достигающих целей, может наносить значительный ущерб украинским объектам.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Россия наращивает применение реактивных беспилотников для атак по Украине: если в июне она использовала около 350 таких БПЛА, то в сентябре — около 3500.

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