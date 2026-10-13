Россияне загнали мирных жителей в газопровод в Купянске и обстреляли их из артиллерии

В Купянске Харьковской области российские военные принудительно вели группу гражданских лиц к газопроводу. Среди людей были женщины и ребенок. По пути группа попала под артиллерийский обстрел, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Бойцы «Хартии» зафиксировали очередное преступление российских войск против мирного населения.

Утром 13 октября российские военные вели гражданских к газопроводу «Шебелинка — Острогожск». В группе были две женщины, ребенок и несколько мужчин.

По дороге люди неоднократно попадали под минометный и артиллерийский обстрел. На видео с украинских разведывательных дронов видно, что среди гражданских лиц есть жертвы.

В «Хартии» подчеркнули, что украинские военные огонь не открывали. По характеру разрывов в корпусе пришли к выводу, что обстрел велся с восточного берега Оскола — со стороны российских позиций.

Второй случай возле той же трубы

В корпусе отметили, что это уже второй задокументированный случай, когда россияне ведут гражданских к этому газопроводу.

27 сентября, по данным «Хартии», в ту же трубу загнали девять человек, среди которых были дети и пожилые люди.

Рядом с ними двигались мужчины в гражданской одежде. В корпусе предполагают, что это могли быть российские военные, которые пытались выйти из города под прикрытием гражданских лиц.

Ранее этот газопровод россияне использовали для проникновения штурмовых групп в Купянск. Теперь, когда украинские подразделения ведут контрнаступательные действия, в «Хартии» фиксируют попытки использовать трубу уже для выхода из города.

В ведомстве назвали обстрел сознательной провокацией и предупредили, что российские СМИ могут использовать эти кадры для обвинений Украины в ударах по гражданским лицам.

Оба случая задокументированы. Материалы будут переданы для расследования возможных военных преступлений.

Об этом сообщили в 2-м корпусе Национальной гвардии Украины «Хартия», обнародовав кадры с разведывательных дронов.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

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