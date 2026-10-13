Россия вновь разрушила «Эпицентр» в Чернигове: повреждено 60 % здания

В результате российского нападения в ночь на 9 октября в Чернигове было разрушено около 60 % восстановленного торгового центра «Эпицентр». В настоящее время компания оценивает масштабы ущерба.

Гипермаркет уже подвергался разрушениям в начале полномасштабного вторжения — 28 февраля 2022 года. Компания восстановила объект, и 9 ноября 2024 года он вновь открылся для посетителей.

Площадь восстановленного торгового центра составляла почти 33 тысячи квадратных метров. Он был оборудован солнечными панелями и современными технологическими системами, обеспечивал работой сотни людей и ежедневно принимал тысячи посетителей.

В компании назвали черниговский «Эпицентр» символом возрождения и веры в то, что жизнь победит разрушение.

Источник: Эпицентр

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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