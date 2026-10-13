РФ знову зруйнувала Епіцентр у Чернігові: пошкоджено 60% будівлі

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Унаслідок російської атаки в ніч на 9 жовтня в Чернігові зруйновано близько 60% відбудованого торговельного центру «Епіцентр». Наразі компанія оцінює масштаби збитків.

Гіпермаркет уже зазнавав руйнувань на початку повномасштабного вторгнення — 28 лютого 2022 року. Компанія відновила об’єкт, і 9 листопада 2024 року він знову відкрився для відвідувачів.

Площа відбудованого торговельного центру становила майже 33 тисячі квадратних метрів. Він був обладнаний сонячними панелями та сучасними технологічними системами, забезпечував роботою сотні людей і щодня приймав тисячі відвідувачів.

У компанії назвали чернігівський «Епіцентр» символом відродження та віри в те, що життя переможе руйнування.

Джерело: Епіцентр

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