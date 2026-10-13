Россияне готовят вертолеты к применению нового оружия

Российские оккупанты приступили к испытаниям новых балочных держателей на транспортно-штурмовых вертолётах Ми-8АМТШ-ВН, которые используются силами специальных операций РФ. Модернизация направлена на замену устаревших советских систем подвески и расширяет боевые возможности авиации противника.

Новая конструкция предусматривает сокращение количества точек крепления с шести до четырёх, но сохраняет высокую грузоподъёмность — до 500 кг на каждый узел. Модернизация решает проблему полноценного размещения блоков неуправляемых ракет и, вероятно, готовит вертолеты к применению новых средств поражения, в частности малогабаритных крылатых ракет и реактивных беспилотников типа «Дань-М».

Источник: Армия TV.

Румынская компания Oves Enterprise заявила об успешном завершении первых испытаний крылатой ракеты Sahara, которую разработчики оснащают системами искусственного интеллекта. Это стало первым практическим этапом тестирования проекта, представленного компанией ранее в 2026 году.

Ранее китайская ракета-носитель Long March 7A взорвалась чуть более чем через минуту после запуска с космодрома Вэньчан. Старт в понедельник вечером по местному времени выглядел штатным, однако на видео из открытых источников виден взрыв первой ступени примерно через 1 минуту 20 секунд полёта, сообщает Ars Technica.

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