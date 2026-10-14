SpaceX ограничила скорость работы военных терминалов Starlink — Флеш

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что в настоящее время лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч).

Наши силы обороны не получали предупреждения об этом ограничении, что привело к срыву ряда миссий.

Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией.

Источник: Сергей Флеш

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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