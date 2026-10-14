Россия атаковала Украину ракетами и дронами, ПВО сбила 119 целей

В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив 39 ракет различных типов и 128 беспилотников. Основными направлениями атаки стали Киев, Киевская и Харьковская области.

По данным радиотехнических войск Воздушных сил, с 18:00 13 октября противник применил в общей сложности 167 средств воздушного нападения. Особенностью атаки стало одновременное использование различных типов вооружения с нескольких направлений, в частности большого количества баллистических ракет против объектов энергетики.

По информации Воздушных сил, российские войска применили:

39 ракет типов «Искандер-М», KN-23, С-400, «Циркон» и «Оникс». Их запускали с территории Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

128 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed, «Бандероль», «Дань-Т», «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия». Среди них было 77 реактивных БПЛА.

Беспилотники запускали из районов Миллерово и Орла в России, временно оккупированной территории Донецкой области, района Гвардейского в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря.

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 14 октября, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 воздушных целей.

Среди них:

4 ракеты типов «Искандер-М», KN-23, С-400, «Циркон» и «Оникс»;

115 беспилотников различных типов, в том числе 59 реактивных.

По данным Воздушных сил, это составляет около 90% от общего количества ударных БПЛА.

По состоянию на 09:00 попадания ракет и ударных беспилотников зафиксированы в 22 точках, еще в восьми точках зафиксировано падение сбитых целей и их обломков.

В Воздушных силах также сообщили, что часть российских ракет не достигла целей.

На момент публикации сводки атака продолжалась: в воздушном пространстве Украины оставались несколько ударных беспилотников. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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