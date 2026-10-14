Росія атакувала Україну ракетами та дронами, ППО знешкодила 119 цілей

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У ніч проти 14 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 39 ракет різних типів і 128 безпілотників. Основними напрямками атаки стали Київ, Київська та Харківська області.

За даними радіотехнічних військ Повітряних сил, з 18:00 13 жовтня противник застосував загалом 167 засобів повітряного нападу. Особливістю атаки стало одночасне використання різних типів озброєння з кількох напрямків, зокрема великої кількості балістичних ракет проти об’єктів енергетики.

За інформацією Повітряних сил, російські війська застосували:

39 ракет типів «Іскандер-М», KN-23, С-400, «Циркон» та «Онікс». Їх запускали з території Курської, Брянської, Воронезької та Ростовської областей РФ.

128 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, «Бандероль», «Дань-Т», «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори «Пародія». Серед них було 77 реактивних БпЛА.

Безпілотники запускали з районів Міллерового та Орла в Росії, тимчасово окупованої території Донецької області, району Гвардійського в окупованому Криму та акваторії Азовського моря.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00 14 жовтня, сили протиповітряної оборони збили або подавили 119 повітряних цілей.

Серед них:

4 ракети типів «Іскандер-М», KN-23, С-400, «Циркон» та «Онікс»;

115 безпілотників різних типів, зокрема 59 реактивних.

За даними Повітряних сил, це становить близько 90% від загальної кількості ударних БпЛА.

Станом на 09:00 влучання ракет і ударних безпілотників зафіксували на 22 локаціях, ще на восьми локаціях зафіксували падіння збитих цілей та їхніх уламків.

У Повітряних силах також повідомили, що частина російських ракет не досягла цілей.

На момент оприлюднення зведення атака тривала: у повітряному просторі України залишалися кілька ударних безпілотників. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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