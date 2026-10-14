Россияне нанесли удар по жилым домам в Краматорске, есть как минимум четверо раненых

Вечером 13 октября 2026 года российские войска нанесли три удара по Краматорску, поразив жилую застройку в центральной части города. В результате атаки ранения получили как минимум четверо мирных жителей.

На данный момент известно, что в результате вражеской атаки телесные повреждения получили как минимум 4 мирных жителя. Женщинам 38, 57 и 68 лет, а также 58-летнему мужчине оказывается медицинская помощь. Помимо минно-взрывных травм, у них диагностированы перелом, осколочные ранения, ушибленные раны и острая стрессовая реакция.

Окончательные последствия обстрела и тип вооружения устанавливаются.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Источник: Донецкая областная прокуратура

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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