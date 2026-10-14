Росіяни вдарили по житлових будинках у Краматорську, є щонайменше четверо поранених

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Увечері 13 жовтня 2026 року російські війська завдали трьох ударів по Краматорську, влучивши в житлову забудову в центральній частині міста. Унаслідок атаки щонайменше четверо цивільних дістали поранення.

На даний час відомо, що в результаті ворожої атаки тілесні ушкодження отримали щонайменше 4 цивільних. Жінкам 38, 57 і 68 років та 58-річному чоловіку надається медична допомога. Окрім мінно-вибухових травм, у них діагностовано перелом, осколкові поранення, забійні рани і гостру реакцію на стрес.

Остаточні наслідки обстрілу та тип озброєння встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: Донецька обласна прокуратура

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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