Россия оставила без света 600 тысяч потребителей и повредила 30 энергообъектов — Зеленский

В результате ночного массированного удара РФ по критической инфраструктуре Киева, Киевской области и Харькова без электроснабжения остались не менее 600 тысяч потребителей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака повредила 26 объектов электроэнергетики и четыре объекта нефтегазового комплекса.

«Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, в отношении которой президент США объявил о прекращении огня. Удар абсолютно сознательный и показателен по своим масштабам — такого демонстративного неуважения со стороны России к Америке ещё не было», — написал глава государства в своём Telegram-канале.

По данным президента, в ночь на среду российские войска применили против украинской энергетики и критической инфраструктуры 39 баллистических ракет и более 120 ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов. В результате атаки есть погибшие и раненые, а масштабы отключений электроэнергии могут увеличиться. На местах попаданий работают ремонтные бригады энергетиков и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Зеленский подчеркнул, что этой атакой Россия отвергла возможность деэскалации и продемонстрировала пренебрежение к заявлениям США об энергетическом перемирии. В связи с этим глава украинского государства призвал президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против РФ, предусмотренные недавно принятым и подписанным законом сенатора Линдси Грэма, а также предоставить Украине дополнительные партии ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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