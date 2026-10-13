Сырский объяснил целесообразность Курской операции вместо обороны Покровска — ВВС

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что Курская операция была необходимым шагом, который позволил сорвать планы РФ и заставил врага остановить наступление на большинстве оперативных направлений.

По его словам, разведка выявила ослабление российской обороны на Сумском направлении после того, как оккупанты перебросили свои силы в Харьковскую область, что создало условия для проведения успешного контрнаступления.

Экс-главнокомандующий подчеркнул, что задействованные в операции три неполные бригады десантно-штурмовых войск не смогли бы кардинально изменить ситуацию на Покровском направлении против почти стотысячной группировки РФ. Зато проведение операции на территории врага вынудило российское командование перебросить около 70 тысяч наиболее подготовленных военных на Курское направление. Это позволило ВСУ подготовить резервы, восстановить боеспособность подразделений и повысить моральный дух войск.

Об этом он рассказал в интервью ВВС.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что у него были разногласия с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым по поводу финансирования армии и закупок вооружения. По его словам, часть закупок не соответствовала потребностям войск, определенным Генеральным штабом.

Напомним, острая нехватка оружия и роботизированных систем в ВСУ стала причиной публичного конфликта между высшим военным командованием и привела к кадровым изменениям в Министерстве обороны.

Читай нас в