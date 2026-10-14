В Луцке число погибших в результате атаки РФ возросло до шести человек

В Луцке в результате очередной атаки российских беспилотников увеличилось число погибших и пострадавших среди гражданского населения. По состоянию на 16:00 14 октября 2026 года известно о шести погибших и 10 раненых.

По информации и.о. начальника Волынской областной военной администрации Романа Романюка, тела пяти погибших спасатели обнаружили во время разбора завалов на территории оптового склада «Еврогурт», куда попали обломки вражеского БПЛА. Еще один человек скончался в больнице от полученных травм.

Кроме того, в результате падения обломков и взрывной волны был поврежден девятиэтажный жилой дом на проспекте Соборности. В доме пострадали два человека, среди которых один ребенок.

На месте происшествия продолжают работать подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия и расчищают завалы. Полиция Волынской области развернула оперативные палатки для оказания помощи гражданам, обеспечения порядка и документирования очередного военного преступления.

Источник: Волынская ОГА.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

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