У Луцьку кількість загиблих внаслідок атаки рф зросла до шести осіб

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У Луцьку внаслідок чергової атаки російських безпілотників збільшилася кількість жертв та постраждалих серед цивільного населення. Станом на 16:00 14 жовтня 2026 року відомо про шістьох загиблих та 10 травмованих осіб.

За інформацією в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка, тіла п'яти загиблих рятувальники виявили під час розбору завалів на території гуртівні «Єврогурт», куди влучили уламки ворожого БпЛА. Ще одна людина від отриманих травм померла в лікарні.

Крім того, внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі було пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок на проспекті Соборності. У будинку травмовано двох людей, серед яких одна дитина.

На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки та розбирають завали. Поліція Волинської області розгорнула оперативні намети для надання допомоги громадянам, забезпечення порядку та документування чергового воєнного злочину.

Джерело: Волинська ОВА.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

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