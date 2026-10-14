Утром 14 октября 2026 года в результате очередного авиаудара со стороны РФ в Фастовском районе Киевской области был ранен местный житель.

Как сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, мужчина получил рваную рану предплечья. Необходимая медицинская помощь пострадавшему была оказана непосредственно на месте происшествия.

По предварительным данным ОГА, в результате падения обломков и взрывной волны в районе повреждены восемь частных жилых домов и четыре хозяйственные постройки. На месте работают соответствующие профильные и оперативно-спасательные службы.

Источники: Telegram-канал главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

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