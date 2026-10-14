Россияне используют Гуляйполе для подготовки наступления на Запорожье

Российские военные используют временно захваченное Гуляйполе в Запорожской области в качестве плацдарма для подготовки дальнейшего наступления на Запорожье. Там оккупанты сосредотачивают личный состав и технику, а также готовятся к новым атакам.

Об этом сообщили украинские военные. По их данным, российские войска используют город для наращивания сил и развития наступательных действий в направлении Запорожья.

«Гуляйполе стало логистическим плацдармом россиян для дальнейшего наступления на юге Украины. После временного захвата Гуляйполя летом 2026 года россияне используют город для сосредоточения войск, техники и подготовки новых атак. Промышленные объекты, ангары и подвалы многоэтажных домов превратили в места сосредоточения личного состава, командные пункты и укрытия для операторов БПЛА», — говорится в сообщении.

Как отметили военные, город расположен вблизи стыка Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Через него проходят дороги, которые позволяют врагу перебрасывать подкрепление сразу по нескольким направлениям.

Почти четыре года Гуляйполе оставалось важным опорным пунктом украинской обороны. Теперь враг пытается использовать его транспортную сеть и городскую застройку для развития наступательных действий.

По оценке украинской разведки, россияне стремятся создать условия для продвижения в сторону Запорожья и блокирования областного центра.

«Одна из наших ключевых задач — разрушение логистики, обеспечивающей российские войска в Гуляйполе», — подчеркнули в 7-м корпусе ДШВ.

Основной маршрут снабжения проходит через Марфополь. Расстояние оттуда до Гуляйполя составляет менее 10 км, а до украинских позиций — менее 20 км. Это делает вражескую технику, транспорт с топливом и подкрепление уязвимыми для артиллерии и ударных БПЛА.

Подразделения Сил обороны под оперативным командованием 7-го корпуса ДШВ активно применяют дроны средней дальности, в частности Darts. Такие удары затрудняют подвоз ресурсов и подготовку новых штурмов.

Отдельное направление работы — уничтожение инфраструктуры, необходимой врагу для перемещения войск и грузов.

В частности, серия авиаударов по мостам вблизи Пологов существенно затруднила логистику российской группировки и ограничила возможности переброски техники и подкреплений.

Из-за нарушения маршрутов снабжения враг всё чаще использует мототранспорт вместо крупногабаритной техники. Такие группы более уязвимы для украинских средств поражения.

На Гуляйпольском направлении зона поражения уже достигает 20 км. Это пространство, в котором беспилотные системы и артиллерия существенно ограничивают возможности врага приближать силы и технику к передовому краю.

Также важной задачей является обнаружение и уничтожение российских операторов БПЛА. Враг скрывает их в городской застройке Гуляйполя, используя промышленные сооружения и подвалы.

В то же время захватчики продолжают тактику инфильтрации: небольшие пехотные группы пытаются проникать сквозь украинские оборонительные линии. Именно украинская пехота вступает с ними в непосредственный бой и останавливает дальнейшее продвижение.

«Итак, разрушение логистики, поражение вражеских операторов БПЛА, уничтожение техники и штурмовых групп — составляющие системной работы Сил обороны под оперативным командованием 7-го корпуса ДШВ по истощению российской группировки», — заявили военные.

Об этом 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины сообщает в Telegram.

Видео: РФ нанесла удары по нескольким улицам Запорожья, под завалами находятся люди.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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