Видео: число раненых в результате атаки РФ на Ровно возросло до восьми человек

В Ровно в результате вражеского удара с применением беспилотников 14 октября 2026 года пострадали жилой сектор и гражданская инфраструктура, а число раненых возросло до восьми человек.

По данным Главного управления Национальной полиции и ГСЧС в Ровенской области, среди пострадавших — 14-летний подросток. Четверо раненых госпитализированы в медицинские учреждения. В результате попадания и падения обломков БПЛА произошло возгорание кровли трехэтажного жилого дома и четырёх автомобилей на площади 100 кв. метров. Пожар ликвидирован, однако взрывной волной и обломками поврежден соседний дом, хозяйственное помещение и в общей сложности девять автомобилей.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, взрывотехники и правоохранители. Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Источники: Нацполиция Ровенской области.

После российской атаки на Ровно 13 октября два высших учебных заведения города меняют формат обучения. Ровенская медицинская академия уже ввела дистанционное обучение до 16 октября. Ровенский государственный гуманитарный университет, один из корпусов которого получил значительные повреждения в результате удара, рассматривает возможность перехода на такой формат до конца недели.

Читай нас в