Российские атаки на гражданские суда в Чёрном море: эксперт призвал ужесточить санкции

В начале октября несколько торговых судов в Чёрном море подверглись нападениям вблизи побережья Румынии и Болгарии. Есть погибшие среди экипажей, некоторые суда затонули. Эксперт по морской логистике Сергей Гурский призывает международное сообщество усилить давление на Россию и расследовать нападения.

5 октября на турецком судне Royad Mammadov, которое перевозило украинское зерно из Измаила в Италию, вспыхнул пожар вблизи морских границ Румынии. По имеющейся информации, среди членов экипажа есть погибшие.

6 октября атакам подверглись два судна вблизи болгарского побережья. Судно «Alfa Watan» под флагом Того затонуло, погибли все десять членов экипажа. Судно «Able» под флагом Палау было повреждено, однако всех 18 моряков удалось эвакуировать.

Еще один инцидент произошел в ночь на 13 октября. Три дрона атаковали судно «Chelsea 3» под флагом Мальты, принадлежащее украинскому владельцу. На борту находились 15 человек — семеро украинцев и восемь граждан Азербайджана. Всех членов экипажа спасли, пятеро нуждались в медицинской помощи.

По словам Гурского, судно «Chelsea 3» было построено на Херсонском судостроительном заводе из украинского металла. Эксперт лично участвовал в его строительстве.

Он подчеркнул, что атаки на торговые суда создают серьезную угрозу для гражданских моряков и международного судоходства.

Гурский призвал Украину, Румынию и Болгарию совместно расследовать инциденты, а международных партнеров — усилить давление на Россию. Среди предложенных мер он назвал ужесточение требований к техническому состоянию и страхованию судов через Международную морскую организацию, а также дополнительные ограничения в отношении российского теневого флота.

По мнению эксперта, без скоординированной международной реакции риски для гражданского судоходства в Чёрном море будут расти.

Источник: РБК-Украина

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