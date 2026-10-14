Трамп не реагирует на российские удары по американским компаниям в Украине — CNN

Россия усилила атаки на объекты американских компаний в Украине, в частности Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s и Oreo. В то же время администрация президента США Дональда Трампа не комментирует эти удары, но призывает Киев прекратить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру.

По словам президента Американской торговой палаты в Украине Энди Гундера, российские ракеты и дроны повредили объекты, связанные с американским бизнесом. Он подчеркнул, что Вашингтон не реагирует на эти нападения, несмотря на то, что американские инвесторы и компании несут убытки.

В начале сентября российский дрон атаковал завод Coca-Cola вблизи Киева. 25 сентября удар уничтожил склад, который использовал McDonald’s, после чего рестораны компании работали с сокращенным меню. PepsiCo также подтвердила повреждение производственного объекта в Николаевской области.

Несколько американских конгрессменов-демократов призвали Белый дом активнее реагировать на российские удары и защищать интересы американского бизнеса в Украине.

В то же время администрация Трампа потребовала от Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, аргументируя это, в частности, влиянием на цены на топливо и американские инвестиции. По данным CNN, США также угрожали ограничить обмен разведданными и поставки боеприпасов Украине, если такие атаки будут продолжаться.

Гундер сообщил, что Американская торговая палата обращалась с просьбой о встрече со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить положение американских компаний в Украине. Однако ответа на обращение не поступило.

Источник: CNN

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