В Виннице в результате вражеской атаки был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

На месте зафиксированы разрушения, соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Источник: Винницкая ОГА

Ранее в Печерском районе Киева из-за обстрелов возникли перебои с водоснабжением.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

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