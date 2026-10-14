В Виннице в результате российского нападения был поврежден объект гражданской инфраструктуры
В Виннице в результате вражеской атаки был поврежден объект гражданской инфраструктуры.
На месте зафиксированы разрушения, соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Источник: Винницкая ОГА
Ранее в Печерском районе Киева из-за обстрелов возникли перебои с водоснабжением.
Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.
До этого россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.