Російські атаки на цивільні судна в Чорному морі: експерт закликав посилити санкції

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На початку жовтня кілька торговельних суден у Чорному морі зазнали атак поблизу узбережжя Румунії та Болгарії. Є загиблі серед екіпажів, окремі судна затонули. Експерт із морської логістики Сергій Гурський закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та розслідувати напади.

5 жовтня на турецькому судні Royad Mammadov, яке перевозило українське зерно з Ізмаїла до Італії, спалахнула пожежа поблизу морських кордонів Румунії. За наявною інформацією, серед членів екіпажу є загиблі.

6 жовтня атаки зазнали два судна поблизу болгарського узбережжя. Alfa Watan під прапором Того затонуло, загинули всі десятеро членів екіпажу. Судно Able під прапором Палау було пошкоджене, однак усіх 18 моряків вдалося евакуювати.

Ще один інцидент стався в ніч на 13 жовтня. Три дрони атакували судно Chelsea 3 під прапором Мальти, яке належить українському власнику. На борту перебували 15 людей — семеро українців і восьмеро громадян Азербайджану. Усіх членів екіпажу врятували, п’ятеро потребували медичної допомоги.

За словами Гурського, судно Chelsea 3 побудували на Херсонському суднобудівному заводі з українського металу. Експерт особисто брав участь у його будівництві.

Він наголосив, що атаки на торговельні судна створюють серйозну загрозу для цивільних моряків і міжнародного судноплавства.

Гурський закликав Україну, Румунію та Болгарію спільно розслідувати інциденти, а міжнародних партнерів — посилити тиск на Росію. Серед запропонованих заходів він назвав посилення вимог до технічного стану та страхування суден через Міжнародну морську організацію, а також додаткові обмеження проти російського тіньового флоту.

На думку експерта, без скоординованої міжнародної реакції ризики для цивільного судноплавства в Чорному морі зростатимуть.

Джерело: РБК-Україна

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