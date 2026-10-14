Зеленский поручил расширить набор иностранцев в Силы обороны

Президент Владимир Зеленский провел заседание Штаба, посвященное привлечению иностранных добровольцев в Силы обороны Украины. По его итогам были определены сроки запуска нового рекрутингового центра и подходы к базовой военной подготовке иностранцев.

Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Бутусов.

По его словам, в ноябре планируется запустить новый центр рекрутинга иностранцев в составе Национальной гвардии Украины.

Минобороны и Генштаб предлагают ввести 58-дневный курс базовой общевойсковой подготовки (БОП), тогда как корпус «Хартия» поддерживает 21-дневный интенсивный курс. Зеленский поручил реализовать оба варианта.

Также в ходе заседания определили ответственных и сроки для обеспечения программы финансированием и организационной поддержкой.

Бутусов подчеркнул, что в настоящее время лишь небольшая часть иностранных добровольцев, желающих присоединиться к защите Украины, имеет возможность приехать. По его мнению, этот процесс требует системной организации и расширения масштабов.

Источник: Юрий Бутусов

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что в настоящее время лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

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