В России уже четвертые сутки не могут потушить пожар на терминале Новошахтинского НПЗ

В Ростове-на-Дону уже четвертые сутки продолжается масштабный пожар на нефтеналивном терминале Новошахтинского НПЗ, который подвергся атаке беспилотников.

Огонь охватил уже 8 из 12 резервуаров, а вечером 13 октября взорвался еще один.

По имеющимся данным, беспилотники атаковали терминал в ночь на 10 октября. На обнародованных кадрах видны горящие резервуары и густой черный дым. По состоянию на утро 14 октября информации о ликвидации пожара не было.

Общая вместимость резервуарного парка составляет 60 тысяч кубометров. Терминал обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта и использовался для поставок топлива российской армии.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что в ночь на 14 октября регион подвергся массированной атаке беспилотников. По его словам, российская ПВО якобы сбила более 160 дронов. Информации о последствиях атаки на терминале он не предоставил.

Напомним, в Саратовской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар.

Атака дронов на Москву привела к массовым задержкам и отменам авиарейсов.

Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 14 октября.

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