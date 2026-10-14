У Росії четверту добу не можуть загасити пожежу на терміналі Новошахтинського НПЗ

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У Ростові-на-Дону четверту добу триває масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі Новошахтинського НПЗ, який атакували безпілотники.

Вогонь охопив уже 8 із 12 резервуарів, а ввечері 13 жовтня вибухнув ще один.

За даними повідомлень, безпілотники атакували термінал у ніч на 10 жовтня. На оприлюднених кадрах видно палаючі резервуари та густий чорний дим. Станом на ранок 14 жовтня інформації про ліквідацію пожежі не було.

Загальна місткість резервуарного парку становить 60 тисяч кубометрів. Термінал забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовувався для постачання пального російській армії.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що в ніч на 14 жовтня регіон зазнав масованої атаки безпілотників. За його словами, російська ППО нібито збила понад 160 дронів. Інформації про наслідки атаки на терміналі він не надав.

Нагадаємо, у Саратовській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа.

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