На Одещині після нічної атаки пошкоджені будинки відпочинку

Уночі 17 жовтня російські загарбники атакували зону відпочинку в Одеській області. Під ударом опинилися будинки, де відпочивають люди, а також приватні автомобілі. Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. «Під ударами опинилася зона рекреації, пошкоджено будинки відпочинку, приватні автомобілі», — зазначив він.

За інформацією ОВА, обійшлося без постраждалих. На місці триває ліквідація наслідків російського удару. Інформації про точну кількість пошкоджених будинків і автомобілів наразі немає. Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.