На Одещині після нічної атаки пошкоджені будинки відпочинку
Уночі 17 жовтня російські війська атакували рекреаційну зону на Одещині. Унаслідок удару пошкоджені будинки відпочинку та приватні автомобілі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Уночі 17 жовтня російські загарбники атакували зону відпочинку в Одеській області. Під ударом опинилися будинки, де відпочивають люди, а також приватні автомобілі. Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. «Під ударами опинилася зона рекреації, пошкоджено будинки відпочинку, приватні автомобілі», — зазначив він.
За інформацією ОВА, обійшлося без постраждалих. На місці триває ліквідація наслідків російського удару. Інформації про точну кількість пошкоджених будинків і автомобілів наразі немає. Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
В Одесі вдень 9 жовтня пролунав вибух на тлі загрози атаки російського безпілотника. Повітряна тривога в Одеському районі тривала близько пів години.