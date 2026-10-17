В Одесской области после ночной атаки повреждены дома отдыха

Ночью 17 октября российские захватчики атаковали зону отдыха в Одесской области. Под ударом оказались дома, где отдыхают люди, а также частные автомобили. О последствиях атаки сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. «Под ударами оказалась зона отдыха, повреждены дома отдыха, частные автомобили», — отметил он.

По информации ОВА, обошлось без пострадавших. На месте продолжается ликвидация последствий российского удара. Информации о точном количестве поврежденных домов и автомобилей пока нет. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.