В Одесской области после ночной атаки повреждены дома отдыха
Ночью 17 октября российские войска атаковали зону отдыха в Одесской области. В результате удара были повреждены дома отдыха и частные автомобили. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ночью 17 октября российские захватчики атаковали зону отдыха в Одесской области. Под ударом оказались дома, где отдыхают люди, а также частные автомобили. О последствиях атаки сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. «Под ударами оказалась зона отдыха, повреждены дома отдыха, частные автомобили», — отметил он.
По информации ОВА, обошлось без пострадавших. На месте продолжается ликвидация последствий российского удара. Информации о точном количестве поврежденных домов и автомобилей пока нет. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
В Одессе днём 9 октября прогремел взрыв на фоне угрозы атаки российского беспилотника. Воздушная тревога в Одесском районе длилась около получаса.