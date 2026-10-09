В Одесі пролунав вибух після загрози атаки російського дрона
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В Одесі вдень 9 жовтня пролунав вибух на тлі загрози атаки російського безпілотника. Повітряна тривога в Одеському районі тривала близько пів години.
За даними Повітряних сил ЗСУ, російський реактивний безпілотник рухався в напрямку Одеси. Приблизно о 16:19 у місті було чутно вибух.
За шість хвилин після цього в районі оголосили відбій повітряної тривоги. Інформації про можливі наслідки атаки від місцевої влади на той момент не надходило.
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