В Одесі пролунав вибух після загрози атаки російського дрона

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В Одесі вдень 9 жовтня пролунав вибух на тлі загрози атаки російського безпілотника. Повітряна тривога в Одеському районі тривала близько пів години.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російський реактивний безпілотник рухався в напрямку Одеси. Приблизно о 16:19 у місті було чутно вибух.

За шість хвилин після цього в районі оголосили відбій повітряної тривоги. Інформації про можливі наслідки атаки від місцевої влади на той момент не надходило.

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