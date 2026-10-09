В Одессе прогремел взрыв после угрозы атаки российского дрона

В Одессе днём 9 октября раздался взрыв на фоне угрозы атаки российского беспилотника. Воздушная тревога в Одесском районе длилась около получаса.

По данным Воздушных сил ВСУ, российский реактивный беспилотник двигался в направлении Одессы. Примерно в 16:19 в городе раздался взрыв.

Через шесть минут после этого в районе объявили отбой воздушной тревоги. Информации о возможных последствиях атаки от местных властей на тот момент не поступало.

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