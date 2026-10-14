В Киеве обнаружили боевую часть российского дрона весом 90 килограммов

В Деснянском районе Киева полицейские-взрывотехники изъяли неразорвавшуюся боевую часть российского беспилотника весом 90 килограммов. Дрон упал на территорию частного домовладения, однако его боевая часть не взорвалась.

Об опасной находке сообщил 14-летний житель соседнего дома.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители установили, что беспилотник «Герань-5» повредил крышу и кирпичные стены одноэтажного здания, а боевая часть весом около 90 килограммов застряла в земле. Боеприпас также был оснащен готовыми осколочными элементами.

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Люди не пострадали, подчеркнули в полиции.

По оценкам специалистов, в случае детонации взрыв мог привести к разрушению этого дома и соседних с ним в радиусе около 50 метров.

Взрывотехники провели разрядку боевой части и транспортировали её на временную взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве.

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Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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