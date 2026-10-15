Зеленский заявил о возобновлении ударов Украины по российским НПЗ

Украина возобновит удары по нефтеперерабатывающим заводам России, заявил президент Владимир Зеленский. Подробности о сроках и масштабах предстоящих атак пока не приводятся.

Зеленский пояснил, что приостановил удары по объектам энергетики на три дня, чтобы соблюсти договоренность. В то же время Москва продолжала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре и за последнюю неделю убила более 100 мирных жителей.

«Запрет снят. С нас хватит», — сказал глава Украины.

Президент подчеркнул, что, несмотря на паузу, Украина осталась без предупреждений о запусках баллистических ракет, а ограничения со стороны Starlink затруднили операции на фронте и удары по российским военным объектам. Он напомнил, что американские представители угрожали украинским военным заблокировать разведданные, если удары по российской энергетике не прекратятся. Президент отверг версию о техническом сбое Starlink, назвав это «волей».

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский изданию Financial Times.

Кроме того, Зеленский назвал три условия для завершения горячей фазы войны.

Напомним, Зеленский ответил, планирует ли он уйти в отставку на фоне призывов Трампа.

Также Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек.

Ранее Зеленский завершил часовые переговоры с Бернемом в Лондоне.

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