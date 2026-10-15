Видео: Россия нанесла удар по складам логистической компании в Днепре
15 октября российские войска атаковали Днепровский район.
По предварительным данным, удар пришелся по складам логистической компании, где вспыхнул пожар.
Информацию о возможных пострадавших уточняют.
Источник: Днепропетровская ОГА
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