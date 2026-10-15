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Видео: Россия нанесла удар по складам логистической компании в Днепре

UA NEWS 15 Октября 2026 14:25
Видео: Россия нанесла удар по складам логистической компании в Днепре

15 октября российские войска атаковали Днепровский район. 

По предварительным данным, удар пришелся по складам логистической компании, где вспыхнул пожар.

 Информацию о возможных пострадавших уточняют.

Источник: Днепропетровская ОГА

Российский дрон упал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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