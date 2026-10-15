Відео: Росія вдарила по складах логістичної компанії у Дніпрі

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15 жовтня російські війська атакували Дніпровський район.

Попередньо, влучання припало на склади логістичної компанії, де спалахнула пожежа.

Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

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Джерело: Дніпропетровська ОВА

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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