Россия нанесла удары КАБами по Изюму в Харьковской области, трое человек пострадали

Российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Изюму в Харьковской области. В результате атаки пострадали как минимум три человека, также повреждены жилые дома.

«Сегодня враг в очередной раз атаковал город Изюм с применением управляемых авиационных бомб... На данный момент известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении местной администрации.

По предварительной информации, в разных районах города повреждены и разрушены частные домовладения, гараж и административное здание.

В настоящее время уточняется количество поврежденных и разрушенных объектов и размер нанесенного ущерба. На местах попаданий работают соответствующие службы, отметили в РВА.

Источник: Изюмская районная военная администрация

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