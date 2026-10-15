Украинская фехтовальщица Влада Харькова, завоевавшая для Украины золотую медаль на чемпионате мира 2025 года, показала кадры той ночи, когда её дом в Киеве пострадал в результате российской атаки.

О последствиях обстрела спортсменка узнала непосредственно перед вылетом на соревнования.

Характер повреждений

Одна из лидеров украинского фехтования, которая полностью переехала в Киев из Ужгорода, опубликовала фотографии и видео последствий атаки на ее дом. Так, дом титулованной спортсменки остался целым, но в других подъездах были выбиты окна.

«Я узнаю, что мой дом пострадал от взрыва в результате российской атаки. Моя квартира цела. Одна из немногих, которые уцелели. На этот раз мне «повезло».

Задумайтесь. Мне повезло, потому что после российского обстрела моя квартира осталась целой. До какой ужасной реальности мы дожили, если это теперь называется везением?» – отметила в своем Instagram Влада Харькова.

Неспокойный выезд на соревнования

Сама Харькова во время атаки находилась не в Киеве, ведь ей нужно было в это время отправиться на первый этап Кубка мира по фехтованию в марокканской Касабланке. У неё был запланирован вылет из Будапешта, поэтому Харькова решила добраться на поезде до западных регионов Украины, откуда есть сообщение с Будапештом.

Во время поездки спортсменка пережила эвакуацию из поезда: «Я еду на соревнования. Посреди ночи наш поезд останавливают из-за угрозы воздушного нападения. Эвакуация. Четыре утра. Мы почти два часа стоим на холоде, ожидая, пока минует опасность. Затем возвращаемся в вагоны и продолжаем путь. Как будто это уже обычная часть нашей жизни».

В конце публикации она вновь обратилась к тем, кто считает, что спорт существует вне политики: «Россия разрушает наши дома, убивает наших людей, заставляет нас прятаться от ракет посреди ночи. А на следующий день мы должны встречать россиян на международных спортивных аренах так, будто ничего не происходит, потому что спорт вне политики?!!!

Когда ты стоишь в четыре утра на морозе, потому что тебя могут убить, — это не политика. Когда взрыв повреждает дом, в котором ты живёшь, — это не политика. Когда ты не знаешь, будет ли тебе куда вернуться после соревнований, — это не политика. Это война. И у нее есть конкретный агрессор — Россия».

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

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