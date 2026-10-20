В результате российских обстрелов Херсонской области за сутки ранения получили 18 человек, в том числе один ребенок

За сутки в Херсонской области в результате российской агрессии ранения получили 18 человек, в том числе один ребенок.

Об этом глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram.

Под вражеским авиационным и дронным террором, а также артиллерийскими обстрелами оказались Антоновка, Садовое, Комышаны, Белозерка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Александровка, Молодецкое, Днепровское, Благовещенское, Янтарное, Новодмитровка, Дарьевка, Ингулец, Заречное, Федоровка, Никольское, Лиманец, Понятовка, Чайчино, Токаревка, Берислав, Золотая Балка, Костырка, Нововоронцовка, Кучерское, Крещеновка, Нововоскресенское, Дудчаны, Милово, Михайловка, Одрадокамянка, Саблуковка, Тягинка и Херсон.

Российские военные наносили удары по критически важной и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населённых пунктов Херсонской области; в частности, повреждения получили три частных дома.

Источник: Александр Прокудин

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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