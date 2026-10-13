Атака РФ на Ровно: число пострадавших возросло до 20, пожар потушен

В Ровно число пострадавших в результате российской атаки 13 октября возросло до 20 человек. Пожар в учебном корпусе, ставшим целью вражеского удара, ликвидирован. Двое пострадавших находятся в реанимации.

«В Ровно продолжаются работы по ликвидации последствий утреннего нападения на Ровно», — написал глава ОГА.

По его словам, пожар в учебном корпусе ликвидирован. В здании поврежден второй этаж и фасад. По последним данным, в результате атаки пострадали 20 человек, двое из них находятся в реанимации.

В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

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По информации полиции Ровенской области, 13 октября российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по учебному заведению в областном центре. Здание подверглось значительным разрушениям.

Помимо учебного корпуса, повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильная кофейня и прилегающие здания.

Спасатели ликвидировали возгорание. Полицейские и национальные гвардейцы охраняют место происшествия, а специалисты взрывотехнической службы обследуют территорию на наличие опасных обломков. Психологи полиции оказывают помощь гражданам.

Следователи Службы безопасности Украины в Ровенской области совместно с полицией документируют военное преступление. По факту российского удара начато досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура.

Правоохранители подчеркивают: в случае обнаружения подозрительных предметов или обломков беспилотников нельзя приближаться к ним или прикасаться к ним. Об опасных находках необходимо немедленно сообщать по номерам 101, 102 или 112.

Патрульные полицейские, которые одними из первых прибыли на место попадания, оградили опасный участок, регулировали дорожное движение и обеспечивали беспрепятственный проезд специального транспорта.

Секретарь Ровенского городского совета, исполняющий обязанности городского головы Виктор Шакирзян сообщил о создании городского штаба для координации действий и ликвидации последствий удара.

Полицейские в очередной раз призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до объявления отбоя.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Facebook.

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