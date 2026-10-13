В Хмельницкой области в результате атаки РФ повреждены грузовик и склад предприятия
В Хмельницкой области в результате российской атаки поврежден грузовой автомобиль и фасад складского помещения на территории одного из предприятий области. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
«Днем враг атаковал Хмельницкую область. Действовали силы ПВО. В результате российской атаки поврежден грузовой автомобиль и фасад складского помещения на территории одного из предприятий области», — сообщил чиновник.
По словам Сергея Тюрина, в результате атаки никто не погиб и не получил ранений.
Информация о других возможных последствиях российского удара пока не сообщалась.
О последствиях вражеского удара сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Facebook.
В результате российской атаки в ночь на 9 октября в Чернигове разрушено около 60% восстановленного торгового центра «Эпицентр». В настоящее время компания оценивает масштабы ущерба.
Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.